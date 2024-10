Consulta, lite tra poli e ottava fumata nera sul giudice. E giovedì è scontro sulla separazione delle carriere (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Si va verso un nuovo scrutinio (in data ancora da fissare) per l'elezione del giudice costituzionale che manca dal novembre del 2023 quando la presidente Silvana Sciarra concluse il suo mandato. Dopo sette scrutini andati a vuoto, l'ottavo si è concluso con 323 schede bianche, 10 schede nulle, 9 voti dispersi e nessun astenuto. Ne sarebbero servite 363 per eleggere il giudice vacante. Ma alcuni nel centrodestra, seppur presenti a Montecitorio, non hanno neanche votato dopo che è stato deciso di optare per la scheda bianca. La decisione di rinunciare alla conta su Francesco Saverio Marini sarebbe maturata questa mattina intorno alle 11, fino a ieri sera tardi tra palazzo Chigi e i capigruppo di centrodestra sono proseguiti i contatti per verificare i numeri dell'operazione. Agi.it - Consulta, lite tra poli e ottava fumata nera sul giudice. E giovedì è scontro sulla separazione delle carriere Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Si va verso un nuovo scrutinio (in data ancora da fissare) per l'elezione delcostituzionale che manca dal novembre del 2023 quando la presidente Silvana Sciarra concluse il suo mandato. Dopo sette scrutini andati a vuoto, l'ottavo si è concluso con 323 schede bianche, 10 schede nulle, 9 voti dispersi e nessun astenuto. Ne sarebbero servite 363 per eleggere ilvacante. Ma alcuni nel centrodestra, seppur presenti a Montecitorio, non hanno neanche votato dopo che è stato deciso di optare per la scheda bianca. La decisione di rinunciare alla conta su Francesco Saverio Marini sarebbe maturata questa mattina intorno alle 11, fino a ieri sera tardi tra palazzo Chigi e i capigruppo di centrodestra sono proseguiti i contatti per verificare i numeri dell'operazione.

