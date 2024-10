Comune di Napoli: il nuovo spot della campagna #IoLotto contro la violenza sulle donne (Di martedì 8 ottobre 2024) Prosegue la campagna #IoLotto contro la violenza sulle donne, ideata e realizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli. Il nuovo spot, con testimonial Serena Pisa e Viviana Cangiano del duo Ebbanesis, intende tenere sempre alti i riflettori su questo tema e offrire aiuto concreto a chi denuncia, anche con l’invito a rivolgersi al numero nazionale 1522 o ai centri antiviolenza del Comune. Il link al Video: https://www.Comune.Napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/52501 L'articolo Comune di Napoli: il nuovo spot della campagna #IoLotto contro la violenza sulle donne proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Prosegue lala, ideata e realizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità deldi. Il, con testimonial Serena Pisa e Viviana Cangiano del duo Ebbanesis, intende tenere sempre alti i riflettori su questo tema e offrire aiuto concreto a chi denuncia, anche con l’invito a rivolgersi al numero nazionale 1522 o ai centri antidel. Il link al Video: https://www..it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/52501 L'articolodi: illaproviene da Ildenaro.it.

