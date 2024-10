Complici famosi di Diddy nei guai, l’avvocato ha i nomi: “Denunce ai vip” (Di martedì 8 ottobre 2024) Tony Buzbee, avvocato di 120 vittime di Diddy, in una conferenza stampa ha dichiarato che la lista dei Complici vip di Sean Combs è molto lunga e che i nomi ci sconvolgeranno. Il legale ieri è stato intervistato da TMZ, i giornalisti hanno chiesto all’uomo quando scopriremo i nomi di queste celebrità coinvolte nel caso e lui ha detto: “Non questa settimana, ma nelle prossime“. Tony ha poi specificato che è già in contatto con alcuni dei presunti Complici di Diddy, che sono già stati avvisati della presenza di prove contro di loro. Tony Buzbee sui Complici di Sean Combs: “C’era chi sapeva e basta, chi ha visto e chi abusava”. “Diddy non sarà solo, nelle prossime settimane aspettatevi che altre grandi celebrità verranno denunciate per vari motivi. Biccy.it - Complici famosi di Diddy nei guai, l’avvocato ha i nomi: “Denunce ai vip” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tony Buzbee, avvocato di 120 vittime di, in una conferenza stampa ha dichiarato che la lista deivip di Sean Combs è molto lunga e che ici sconvolgeranno. Il legale ieri è stato intervistato da TMZ, i giornalisti hanno chiesto all’uomo quando scopriremo idi queste celebrità coinvolte nel caso e lui ha detto: “Non questa settimana, ma nelle prossime“. Tony ha poi specificato che è già in contatto con alcuni dei presuntidi, che sono già stati avvisati della presenza di prove contro di loro. Tony Buzbee suidi Sean Combs: “C’era chi sapeva e basta, chi ha visto e chi abusava”. “non sarà solo, nelle prossime settimane aspettatevi che altre grandi celebrità verranno denunciate per vari motivi.

