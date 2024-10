Ilrestodelcarlino.it - C’è un terzetto inatteso in testa. Con Rimini, ecco Milano e Cremona

(Di martedì 8 ottobre 2024) Resiste ilin vetta anche dopo la terza giornata. Sorprende il percorso netto della Juvi, che non era assolutamente pronosticata tra le favorite, ma forse col passare dei mesi non sarà più lassù. Mentre comincia a farsi largo l’idea che se Gentile gioca così (18.7 punti di media, praticamente come avere un terzo americano) l’Uraniapotrebbe diventare la mina vagante di quest’A2. L’altro nome italiano nel roster da tener d’occhio è il play Andrea Amato, che domenica ha smazzato 9 assist: un ragazzo cresciuto nella prima squadra di, l’Armani, e arrivato forse alla maturità cestistica (è del ’94). Ma il primato più convincente in questa classifica oggi è quello di, perché le ambizioni dei romagnoli non erano affatto nascoste e per di più domenica hanno battuto la Fortitudo pur privi di Gerald Robinson e anche del pesarese Giovanni Tomassini.