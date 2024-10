Carenza sangue: cori, concerto e teatro in ospedale per attirare i donatori (Di martedì 8 ottobre 2024) Sarà un mese di ottobre denso di iniziative per sensibilizzare la popolazione alla donazione di sangue ed emocomponenti, nell’auspicio che ci sia un’inversione di tendenza rispetto alla grave Carenza registratasi nei mesi scorsi.Lo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e Pisatoday.it - Carenza sangue: cori, concerto e teatro in ospedale per attirare i donatori Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sarà un mese di ottobre denso di iniziative per sensibilizzare la popolazione alla donazione died emocomponenti, nell’auspicio che ci sia un’inversione di tendenza rispetto alla graveregistratasi nei mesi scorsi.Lo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e

