Oasport.it - ATP Shanghai 2024, Sinner avrà la rivincita con Shelton. Alcaraz ritrova Monfils. Super sfida Fritz-Rune

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sarà una lunga e ricca giornata di partite quella di domani al Masters 1000 di. Un mercoledì che vedrà svolgersi tutti gli ottavi di finale del torneo cinese ed il programma verrà aperto proprio da Jannik. Il numero uno del mondo affronterà l’americano Benin un remake delladello scorso anno, proprio agli ottavi, vinta dallo statunitense al tie-break del terzo set. Era unche arrivava dal successo di Pechino e probabilmente anche un po’ stanco, ma proprio da quell’incontro Jannik non ha più perso contro, battendolo anche nei tre successivi scontri, compreso l’ultimo a Wimbledon. Unaanche per Carlos. Infatti lo spagnolo se la vedrà con Gael, che lo aveva sconfitto in maniera decisamente sorprendente a Cincinnati.