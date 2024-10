Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 8 Ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 8 Ottobre Brooke continua a preoccuparsi per la relazione tra Hope e Thomas, senza rivelare a Taylor il suo sospetto che Hope possa essere attratta dal fratellastro. Intanto, Wyatt tenta di distogliere Liam dalla sua ossessione per Thomas, consigliandogli di concentrarsi su Hope. Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 8 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 8 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 8Brooke continua a preoccuparsi per la relazione tra Hope e Thomas, senza rivelare a Taylor il suo sospetto che Hope possa essere attratta dal fratellastro. Intanto, Wyatt tenta di distogliere Liam dalla sua ossessione per Thomas, consigliandogli di concentrarsi su Hope.

