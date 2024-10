America’s Cup femminile 2024 oggi: orari regate 8 ottobre, programma, tv, streaming (Di martedì 8 ottobre 2024) oggi martedì 8 ottobre (a partire dalle ore 14.10) andrà in scena la terza giornata della America’s Cup femminile, la versione riservata alle donne della competizione sportiva più antica del mondo. Si tornerà in acqua a Barcellona per disputare quattro regate di flotta del gruppo A, che sarà protagonista dopo le sfide disputate sabato pomeriggio: Luna Rossa ha vinto tre prove e comanda la classifica generale davanti ad Athena Pathway (emanazione di INEOS Britannia) e a Team New Zealand. Giulia Conti e compagne sfideranno nuovamente le britanniche, le neozelandesi, le svizzere di Alinghi, le statunitensi di American Magic, le francesi di Orient Express. Al termine delle quattro prove odierne, le prime tre classificate accederanno alla serie finale (quattro regate) contro le prime tre classificate del gruppo B (in acqua alle ore 11. Oasport.it - America’s Cup femminile 2024 oggi: orari regate 8 ottobre, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024)martedì 8(a partire dalle ore 14.10) andrà in scena la terza giornata dellaCup, la versione riservata alle donne della competizione sportiva più antica del mondo. Si tornerà in acqua a Barcellona per disputare quattrodi flotta del gruppo A, che sarà protagonista dopo le sfide disputate sabato pomeriggio: Luna Rossa ha vinto tre prove e comanda la classifica generale davanti ad Athena Pathway (emanazione di INEOS Britannia) e a Team New Zealand. Giulia Conti e compagne sfideranno nuovamente le britanniche, le neozelandesi, le svizzere di Alinghi, le statunitensi di American Magic, le francesi di Orient Express. Al termine delle quattro prove odierne, le prime tre classificate accederanno alla serie finale (quattro) contro le prime tre classificate del gruppo B (in acqua alle ore 11.

