Alluvionale è il nuovo singolo di Selene

Da venerdì 11 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica "Alluvionale", il nuovo singolo di Selene, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 4 ottobre. "Alluvionale" è un brano che racconta la complessità dello stato d'ansia, una presenza difficile da affrontare. Clara entra nella vita di una persona quando meno la si aspetta, magari in una bella giornata di sole. È complesso trovare un compromesso; è lei a decidere dove e quando intervenire. Non sempre è facile convivere con questa presenza; bisogna imparare ad amarla, cercando insieme un pretesto per non farla emergere completamente ed evitando di offuscare la vita di chi la incontra. Commenta l'artista a proposito del brano: "Alluvionale è un brano alla quale sono molto legata, racconta una parte di vita importante, che è l'incontro con uno stato d'ansia difficile da gestire.

