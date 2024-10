Aggredisce la compagna e le rompe il setto nasale (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella mattinata di domenica, un uomo di 50 anni di origini kosovare è stato allontanato dalla casa familiare a seguito di un intervento delle volanti della polizia per maltrattamenti ai danni della compagna, una donna croata di 52 anni.L'intervento delle forze dell'ordine è scaturito da una Cataniatoday.it - Aggredisce la compagna e le rompe il setto nasale Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella mattinata di domenica, un uomo di 50 anni di origini kosovare è stato allontanato dalla casa familiare a seguito di un intervento delle volanti della polizia per maltrattamenti ai danni della, una donna croata di 52 anni.L'intervento delle forze dell'ordine è scaturito da una

Livorno - minaccia e aggredisce la compagna : 50enne arrestato - Un 50enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Livorno Porto per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Nei giorni scorsi alla centrale era arrivata una richiesta di aiuto da parte di una donna che lamentava di aver subito un'aggressione verbale e fisica da parte del compagno... (Livornotoday.it)

Itri / Si introduce in casa dell’ex-compagna e l’aggredisce - fermato 29enne - . I Carabinieri della Stazione di Itri (LT), ha provveduto ad inoltrare […] L'articolo Itri / Si introduce in casa dell’ex-compagna e l’aggredisce, fermato 29enne sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. ITRI – E’ stato denunciato in stato di libertà un uomo di 29 anni che la notte del 25 ... (Temporeale.info)

Settantenne minaccia di morte la compagna e aggredisce i poliziotti : arrestato - L'uomo, straniero, secondo quanto riferito dalla questura in una nota, non avrebbe accettato la decisione della compagna di volersi separare. Il tribunale di Pistoia, nel convalidare l'arresto, ha disposto nei confronti dell'uomo anche la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di ... (Lanazione.it)