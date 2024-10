Vodafone lancia Sempre Connessi, una soluzione per una connessione affidabile e senza interruzioni (Di lunedì 7 ottobre 2024) MILANO – Vodafone lancia “Sempre Connessi” il servizio realizzato per consentire una Connessione continua e stabile grazie alla combinazione della Rete Fissa Vodafone con l’affidabilità della sua Rete Mobile. L’Italia è il primo Paese europeo a implementare questa soluzione che assicura le migliori performance di connettività, eliminando i disagi dovuti alle potenziali momentanee interruzioni della L'articolo Vodafone lancia Sempre Connessi, una soluzione per una Connessione affidabile e senza interruzioni proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) MILANO –” il servizio realizzato per consentire unaone continua e stabile grazie alla combinazione della Rete Fissacon l’affidabilità della sua Rete Mobile. L’Italia è il primo Paese europeo a implementare questache assicura le migliori performance di connettività, eliminando i disagi dovuti alle potenziali momentaneedella L'articolo, unaper unaoneproviene da Webmagazine24.

Durante l'utilizzo di Sempre Connessi non saranno utilizzati i dati del piano tariffario mobile dello smartphone su cui viene momentaneamente trasferita la connessione dei dispositivi di casa. 7 milioni di famiglie e imprese. Sempre Connessi è disponibile per le tecnologie Fibra FTTH, FTTC e ADSL