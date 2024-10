Ilfoglio.it - Viva (Duván) Zapata! e la maledizione dei crociati

(Di lunedì 7 ottobre 2024)! Col punto esclamativo come nel filmone di Elia Kazan, splendido Marlon Brando coi baffi e splendido bianco e nero, quando a Hollywood facevano i film contro i capitalisti maldidos, e sceneggiava Steinbeck. OppureEmiliano, col nome, la gran rivoluzione di sassofono e percussioni latinoamericane di Gato Barbieri. Ma è soltanto una divagazione, per mandare un! e un in bocca al lupo a, gran bravo ragazzo e tra i migliori punteros del nostro calcio. Lesione del legamento crociato e dei menischi, sabato mentre combatteva per il Toro contro l’Inter. Ma(Emiliano) non è soltanto una divagazione, serve per ricordare che in questi mesi fioccano le polemiche sugli infortuni dei calciatori causati dal troppo giocare, troppo stress, troppe partite. Iniziò Rodri, e proprio al crociato s’è infortunato. Stessa sorte di Bremer, di Carvajal.