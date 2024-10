Upb, nel Psb informazioni carenti su spese e coperture (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Psb fornisce "informazioni carenti sulla strategia di consolidamento relativamente ai principali programmi di spesa e fonti di entrata". Lo rileva l'Upb spiegando che "anche per lo scenario programmatico si riscontrano carenze rispetto alle informazioni usualmente riportate nella Nadef". "La programmazione di medio periodo richiederebbe di evidenziare la strategia per conseguire gli obiettivi di consolidamento con indicazioni più dettagliate riguardo alle dinamiche attese per i principali programmi di spesa e le fonti di entrata e al raccordo con l'attuazione degli investimenti e delle riforme. Ciò rafforzerebbe ulteriormente la credibilità dell'impegno di risanamento", sottolinea l'Ufficio parlamentare di bilancio. Quotidiano.net - Upb, nel Psb informazioni carenti su spese e coperture Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Psb fornisce "sulla strategia di consolidamento relativamente ai principali programmi di spesa e fonti di entrata". Lo rileva l'Upb spiegando che "anche per lo scenario programmatico si riscontrano carenze rispetto alleusualmente riportate nella Nadef". "La programmazione di medio periodo richiederebbe di evidenziare la strategia per conseguire gli obiettivi di consolidamento con indicazioni più dettagliate riguardo alle dinamiche attese per i principali programmi di spesa e le fonti di entrata e al raccordo con l'attuazione degli investimenti e delle riforme. Ciò rafforzerebbe ulteriormente la credibilità dell'impegno di risanamento", sottolinea l'Ufficio parlamentare di bilancio.

