Traffico Roma del 07-10-2024 ore 15:30 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla linea C della metropolitana proseguono le attività tecniche connesse all’apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell’interscambio con la linea B proprio per lasciare spazio a queste attività sino al 31 ottobre a partire dalle ore 21 il tratto di linea tra Malatesta è San Giovanni viene interrotto e sostituito da bus Inoltre dopo quello Appena trascorso È previsto un altro weekend di chiusura integrale della linea è in programma dalle 20:30 del 25 ottobre sino al termine del servizio del giorno 27 anche in questo caso la linea Ci sarà integralmente sostituita da bus navetta intanto sulla linea proseguono i lavori serali e notturni per il rinnovo dei Binari dalla domenica al giovedì quindi anche questa sera lo stop sull’intera tratta e alle 21 poi come nel caso della linea C il ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-10-2024 ore 15:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sulla linea C della metropolitana proseguono le attività tecniche connesse all’apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell’interscambio con la linea B proprio per lasciare spazio a queste attività sino al 31 ottobre a partire dalle ore 21 il tratto di linea tra Malatesta è San Giovanni viene interrotto e sostituito da bus Inoltre dopo quello Appena trascorso È previsto un altro weekend di chiusura integrale della linea è in programma dalle 20:30 del 25 ottobre sino al termine del servizio del giorno 27 anche in questo caso la linea Ci sarà integralmente sostituita da bus navetta intanto sulla linea proseguono i lavori serali e notturni per il rinnovo dei Binari dalla domenica al giovedì quindi anche questa sera lo stop sull’intera tratta e alle 21 poi come nel caso della linea C il ...

Altra giornata nera per il trasporto ferroviario : guasto a un treno Italo sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze - ritardi oltre 60 minuti - Alle 20, l’intervento del locomotore di soccorso per movimentare il treno Italo era ancora in corso. L’impatto si è riverberato su tutta la rete, come avvenuto per lo stop alla stazioni della Capitale, lo scorso 2 ottobre. I ritardi che stanno accumulando i treni ad alta velocità, ma anche gli ... (Open.online)

Treni caos - linea Roma-Firenze : guasto a Orte - ritardi di oltre un’ora sull’alta velocità - . Ennesima giornata nera per chi ha dovuto viaggiare in treno. i, 5 ottobre 2024, la circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Roma-Firenze è stata fortemente rallentata dalle 18 per un guasto a un treno Italo nei pressi di Orte L'articolo Treni caos, linea Roma-Firenze: guasto a Orte, ... (Firenzepost.it)