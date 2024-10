The Penguin, recap dell’episodio 3: scopriamo di più sul passato di Sofia Falcone (Di lunedì 7 ottobre 2024) The Penguin, recap dell’episodio 3: scopriamo di più sul passato di Sofia Falcone Il terzo episodio di The Penguin, dal titolo Bliss, si apre con un flashback della notte dell’attacco dell’Enigmista. A Crown Point, troviamo Victor a casa con i suoi genitori mentre cerca di incoraggiare suo padre a trovare un lavoro in cui possa guadagnare di più. Mentre esce con gli amici, bacia la ragazza che gli piace prima che un’esplosione faccia scorrere l’acqua per le strade della città. Vic, indifeso, osserva da un tetto vicino, cerca di chiamare sua madre, ma è costretto a guardare mentre la sua casa viene spazzata via dall’acqua dell’alluvione, uccidendo così tutta la sua famiglia. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) The3:di più suldiIl terzo episodio di The, dal titolo Bliss, si apre con un flashback della notte dell’attacco dell’Enigmista. A Crown Point, troviamo Victor a casa con i suoi genitori mentre cerca di incoraggiare suo padre a trovare un lavoro in cui possa guadagnare di più. Mentre esce con gli amici, bacia la ragazza che gli piace prima che un’esplosione faccia scorrere l’acqua per le strade della città. Vic, indifeso, osserva da un tetto vicino, cerca di chiamare sua madre, ma è costretto a guardare mentre la sua casa viene spazzata via dall’acqua dell’alluvione, uccidendo così tutta la sua famiglia.

