Severini: “Civitavecchia non si spaventi. Porto crocieristico complementare” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Non mi sorprende che il Sindaco Piendibene difenda gli “interessi particolari” del Porto di Civitavecchia, ma a mio parere ritengo che sia un obiettivo sbagliato ed un argomento inadeguato. Ciò che ci sorprende, e non tanto, sono le alleanze da parte di alcune associazioni e consiglieri regionali di Fiumicino, con lo stesso Sindaco di Civitavecchia, contro la nostra città. – ha dichiarato Severini – ”Ormai è chiaro che alcuni esponenti del PD locale stanno tentando di svendere gli interessi di Fiumicino per un tornaconto di partito. Piendibene ha dichiarato che “Il Porto di Fiumicino può rappresentare una minaccia per i traffici e l’occupazione di Civitavecchia. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Non mi sorprende che il Sindaco Piendibene difenda gli “interessi particolari” deldi, ma a mio parere ritengo che sia un obiettivo sbagliato ed un argomento inadeguato. Ciò che ci sorprende, e non tanto, sono le alleanze da parte di alcune associazioni e consiglieri regionali di Fiumicino, con lo stesso Sindaco di, contro la nostra città. – ha dichiarato– ”Ormai è chiaro che alcuni esponenti del PD locale stanno tentando di svendere gli interessi di Fiumicino per un tornaconto di partito. Piendibene ha dichiarato che “Ildi Fiumicino può rappresentare una minaccia per i traffici e l’occupazione di

