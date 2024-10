Puntomagazine.it - Serie A: riflessioni e punteggi della settima giornata

(Di lunedì 7 ottobre 2024)diA: Successi e delusioni nel campionato italiano Con il campionato che si prepara a fermarsi per l’ennesima pausa per le nazionali, i tifosiA si trovano a dover digerire un finena senza partite. Le polemiche di questo turno si protrarranno fino al ritorno in campo delle squadre italiane, ma prima di dedicarsi alle prossime sfide, diamo un’occhiata a quanto successo nella. L’Atalanta ha affrontato il Genoa dopo un’ottima prestazione in Champions, e non ha deluso le aspettative. Nonostante i cambi di formazione, la Dea ha mostrato un gioco incisivo, con De Roon che ha messo a segno un gol spettacolare. Mateo Retegui ha fatto la differenza con una tripletta, dimostrando il suo valore proprio contro la sua ex squadra.