Sempre così Carlotta Mantovan 10 anni di matrimonio con Fabrizio Frizzi | il gesto e solo cuori

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)ha voltato pagina. È uscita allo scopertorecentemente ma da quasi dueha un nuovo compagno. Non si conosce la sua identità, si sache è francese ed è proprio nel piccolo villaggio francese in cui la conduttrice vive dainsieme alla figlia Stella che si sarebbero conosciuti. Del restostata riservatissima sulla sua vita privata e anche su questa relazione non ha mai parlato pubblicamente, né condividi sui social foto o momenti di coppia con l’uomo che qualche mese fa è stato ‘intercettato’ dai paparazzi. Il suo nome e la sua vita saranno peròlegati a, il padre di Stella scomparso nel 2018. Leggi anche: “Sei come mamma”. Deva, 20da togliere il fiato.