Selvaggia e Barbara, cosa hanno detto l’una sull’altra dietro le quinte (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato sera abbiamo assistito al grande ritorno di Barbara d’Urso in Rai dopo l’ospitata dello scorso marzo a Domenica In. Non solo le clip ironiche e l’esibizione, molti attendevano l’incontro del secolo, quello tra Carmelita e Selvaggia Lucarelli. Non sono volati fuochi e fiamme, entrambe sono state abbastanza misurate, ma non sono mancate shade velate, frecciatine più palesi, risposte diventate virali e riferimenti alle querele. Al momento dei voti tutti i giurati hanno dato un bel 10 alla conduttrice, tranne la Lucarelli che ha optato per un nove. Questo avrà deluso Barbara? Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso: cosa hanno detto dietro le quinte di Ballando Con le Stelle. L’inviato de La Volta Buona, Domenico Marocchi, ha intercettato Barbara d’Urso dietro le quinte di Ballando Con le Stelle e le ha chiesto se ci fosse rimasta male per il nove preso dalla giornalista. Biccy.it - Selvaggia e Barbara, cosa hanno detto l’una sull’altra dietro le quinte Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato sera abbiamo assistito al grande ritorno did’Urso in Rai dopo l’ospitata dello scorso marzo a Domenica In. Non solo le clip ironiche e l’esibizione, molti attendevano l’incontro del secolo, quello tra Carmelita eLucarelli. Non sono volati fuochi e fiamme, entrambe sono state abbastanza misurate, ma non sono mancate shade velate, frecciatine più palesi, risposte diventate virali e riferimenti alle querele. Al momento dei voti tutti i giuratidato un bel 10 alla conduttrice, tranne la Lucarelli che ha optato per un nove. Questo avrà delusoLucarelli ed’Urso:ledi Ballando Con le Stelle. L’inviato de La Volta Buona, Domenico Marocchi, ha intercettatod’Ursoledi Ballando Con le Stelle e le ha chiesto se ci fosse rimasta male per il nove preso dalla giornalista.

Barbara d’Urso a Ballando con le stelle - scintille con Selvaggia Lucarelli : «Quante querele meriti?». Mediaset? «Mollata da un giorno all’altro» – Il video - Qualcosa però se lo lascia scappare, e riguarda il suo futuro. Ma l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 non va troppo per il sottile: «E quante cose da querelare hai fatto? Perché la querela arriva dopo un insulto». Mi piace che balli Barbara, vorrei che continuassi a ballare, basta che tu non presenti ... (Open.online)

Perché Barbara D’Urso aveva querelato Selvaggia Lucarelli : cosa è successo davvero tra loro - Tuttavia, il tempo sembra aver addolcito i toni tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli, lasciando la querela e le vecchie rivalità alle spalle, anche se non del tutto dimenticate. Come riportato dall’Ansa, il legale della d’Urso dichiarò: “Il tweet aveva indotto Barbara a sporgere querela poiché ... (Tuttivip.it)

Barbara d’Urso a Ballando con le stelle - scintille con Selvaggia Lucarelli : «Quante querele meriti?». Mediaset? «Mollata da un giorno all’altro» – Il video - Mi sono detta: “Ho 60 anni, e adesso che faccio?”». . In un secondo, senza motivo, non c’è più». Io non sono più in televisione, momentaneamente, ed è sparito il trash. Eh no, cara. Ma è il faccia e faccia con la giurata del programma che, prima del resto, ha attirato l’attenzione del pubblico. ... (Open.online)