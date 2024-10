Quifinanza.it - Sciopero del tessile a Prato, proteste contro gli abusi delle azinede cinesi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella giornata di domenica 6 ottobre è cominciato unodi tutto il personale di 5 aziende del distretto produttivodi. I lavoratori denunciato di essere costretti a turni da 12 ore al giorno 7 giorni alla settimana all’internofabbriche, spesso di gestione cinese. Illi sono insufficienti e le sanzioni troppo basse per costringere i proprietari a rispettare la legge. Ilin Italia sta attraversando una crisi molto profonda, dovuta soprattutto al crollovendite in alcuni mercati di riferimento, dalla Russia alla Cina fino al Medio Oriente. Alcune aziende, come dimostrato da alcuni recenti casi di cronaca, utilizzano lo sfruttamento dei lavoratori per tagliare i costi. Lavoratori come schiavi: lodelLodel settoredella provincia diè cominciato di domenica, il 6 ottobre.