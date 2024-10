Rigopiano, Valsecchi contro Trincia: “Mi ha sottratto progetto podcast e docuserie” (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Scoppia la polemica attorno al podcast e alla docu-serie ‘E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano’ prodotti da Chora Media con Pablo Trincia come autore. “Mi hanno sottratto il progetto”, afferma il produttore Pietro Valsecchi che all’Adnkronos annuncia di aver depositato sabato, tramite i suoi legali, una diffida contro Trincia e la società di produzione, accusandoli di appropriazione indebita della sua proprietà intellettuale. Il podcast, composto da otto episodi, è disponibile dal 28 settembre, mentre la docu-serie Sky Original è prevista per fine novembre. Entrambi i progetti sono narrati da Pablo Trincia. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Scoppia la polemica attorno ale alla docu-serie ‘E poi il silenzio – Il disastro di’ prodotti da Chora Media con Pablocome autore. “Mi hannoil”, afferma il produttore Pietroche all’Adnkronos annuncia di aver depositato sabato, tramite i suoi legali, una diffidae la società di produzione, accusandoli di appropriazione indebita della sua proprietà intellettuale. Il, composto da otto episodi, è disponibile dal 28 settembre, mentre la docu-serie Sky Original è prevista per fine novembre. Entrambi i progetti sono narrati da Pablo

Valsecchi diffida Pablo Trincia e Sky : “Rigopiano? Mi ha sottratto il progetto. Ha incontrato i familiari delle vittime a mia insaputa - tutti credevano lavorasse per me” - Valsecchi: “Profitti per le Famiglie delle Vittime” Nonostante la battaglia legale in corso, Valsecchi conferma la sua intenzione di devolvere i proventi del progetto alle famiglie delle vittime di Rigopiano: “Ho preso un impegno morale con loro e voglio rispettarlo“, dichiara. . Hanno realizzato ... (Ilfattoquotidiano.it)