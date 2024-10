Riduzione di pena per l’assassino di Giovanbattista Cutolo. La mamma: “Nemmeno 40 anni sarebbero sufficienti” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 17enne condannato a 20 anni in primo grado per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, 24enne ucciso in piazza Municipio a Napoli nell'agosto del 2023, usufruirà della Riduzione di pena prevista dalla riforma Cartabia. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 17enne condannato a 20in primo grado per l'omicidio di, 24enne ucciso in piazza Municipio a Napoli nell'agosto del 2023, usufruirà delladiprevista dalla riforma Cartabia.

