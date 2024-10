Puppo: “Sinner non ha risposto bene con Etcheverry, ma non è un problema. Paolini pensi più al singolare” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella giornata di ieri Jannik Sinner ha superato in rimonta l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-7 6-4 6-2, approdando agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai e avvicinandosi ulteriormente alla certezza di chiudere la stagione da numero 1 del ranking ATP. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco. “Nel secondo set Sinner ha giocato molto di più sul dritto di Etcheverry, che ha disputato una gran partita ed è stato bravo anche a verticalizzare con entrambi i colpi. All’inizio della partita Jannik ha fatto fatica a trovare profondità, ma in generale non ha giocato male a mio avviso. Finito il primo set comunque pensavo che potesse perdere”, il commento di Puppo sul confronto tra l’azzurro e l’argentino. Oasport.it - Puppo: “Sinner non ha risposto bene con Etcheverry, ma non è un problema. Paolini pensi più al singolare” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella giornata di ieri Jannikha superato in rimonta l’argentino Tomas Martincon il punteggio di 6-7 6-4 6-2, approdando agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai e avvicinandosi ulteriormente alla certezza di chiudere la stagione da numero 1 del ranking ATP. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Darioe visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco. “Nel secondo setha giocato molto di più sul dritto di, che ha disputato una gran partita ed è stato bravo anche a verticalizzare con entrambi i colpi. All’inizio della partita Jannik ha fatto fatica a trovare profondità, ma in generale non ha giocato male a mio avviso. Finito il primo set comunque pensavo che potesse perdere”, il commento disul confronto tra l’azzurro e l’argentino.

