Palermo, ergastolo al boss Scotto per l’omicidio di Nino Agostino e della moglie. Il padre dell’agente aveva detto: “Taglierò la barba quando avrò giustizia” (Di lunedì 7 ottobre 2024) La decisione della corte d’assise, il poliziotto del commissariato San Lorenzo ucciso il 5 agosto 1989 era impegnato nella ricerca dei latitanti, ma venne tradito, non si sa ancora da chi. Il nipote, Nino Morana: “Scotto collabori per svelare i misteri che ancora restano” Repubblica.it - Palermo, ergastolo al boss Scotto per l’omicidio di Nino Agostino e della moglie. Il padre dell’agente aveva detto: “Taglierò la barba quando avrò giustizia” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La decisionecorte d’assise, il poliziotto del commissariato San Lorenzo ucciso il 5 agosto 1989 era impegnato nella ricerca dei latitanti, ma venne tradito, non si sa ancora da chi. Il nipote,Morana: “collabori per svelare i misteri che ancora restano”

Palermo - ergastolo al boss Scotto per l’omicidio di Nino Agostino e della moglie. Il padre dell’agente aveva detto : “Taglierò la barba quando avrò giustizia” - La decisione della corte d’assise, il poliziotto del commissariato San Lorenzo ucciso il 5 agosto 1989 era impegnato nella ricerca dei latitanti, ma venne tradito, non si sa ancora da chi. (Palermo.repubblica.it)

Trofeo Antonino Mercadante - il tennis che verrà : Palermo incorona i vincitori Zagars e Tomova - Va in archivio sui campi in terra rossa del Ct Palermo il 10° Torneo Internazionale “Trofeo Antonino Mercadante” indimenticato ex presidente del sodalizio palermitano ormai prossimo ai 100 anni storia. Ad inscrivere il loro nome nell’albo d’oro della prova ITF J100 sono stati il 17enne ... (Palermotoday.it)

La mostra "Shazam! /I migliori anni della nostra vita" : le foto di Tonino Bono raccontano la Palermo del 1983/84 - Gaetano La Rosa torna a curare una grande mostra di fotografia all’Archivio storico comunale di Palermo: "Shazam! /I migliori anni della nostra vita-Palermo 1983/1984". L'esposizione racconta il lavoro di Tonino Bono, uno dei fotoreporter che lavorarono nell’agenzia “Laboratorio D’If” di Franco... (Palermotoday.it)