Ilfattoquotidiano.it - “Paghi di più il bagaglio se lo imbarchi al gate. Per risparmiare fai tutto alla prenotazione”: i passeggeri protestano contro le nuove regole Ryanair

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’obbiettivo è quello di smaltire ancora di più le pratiche ale di prevedere meno personale, in modo da concentrarsi dal punto di vista del marketing e del ticketing su un ulteriore abbassamento delle tariffe. Per questoha pensato di prevedere, come novità per la nuova stagione turistica, di un plus per il pagamento dei bagagli che si imbarcano in aeroporto. Il senso della mossa è:meno al momento della. In questo modo si smaltirebbero le pratiche per lo smistamento dei bagagli e si eviterebbero lungaggini su pesate, misure da prendere, per tutti i bagagli che non sono compresi nelle varie tariffe incluse all’atto della. In effetti ormai da mesi diversi clienti lamentano le spese aggiuntive, sulla tariffa base della compagnia.