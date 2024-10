Napoli Basket rinvia l’appuntamento con il primo successo: Trieste vince alla Fruit Village Arena 83-92 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Napoli Basket, al termine di una gara combattuta, cede nel finale a Trieste e rinvia l’appuntamento con il suo primo successo in campionato. S.S. Napoli Basket – Pallacanestro Trieste 83-92 (24-20, 22-22, 21-29, 16-21) Al termine di una gara combattuta ed equilibrata Napoli Basket cede nel finale a Trieste e rinvia l’appuntamento con il suo Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), al termine di una gara combattuta, cede nel finale acon il suoin campionato. S.S.– Pcanestro83-92 (24-20, 22-22, 21-29, 16-21) Al termine di una gara combattuta ed equilibratacede nel finale acon il suo

2anews.it - Napoli Basket rinvia l’appuntamento con il primo successo: Trieste vince alla Fruit Village Arena 83-92

