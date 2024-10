Moto si schianta fuori strada, coppia soccorsa da due eliambulanze (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alto Garda. La gita in Moto di ieri, domenica 6 ottobre, è finita nel peggiore dei modi per due centauri (43 anni lui, 40 lei) coinvolti intorno alle 15 in un incidente mentre stavano viaggiando sulla Provinciale 84 da Drena diretti verso Dro.Il biker ha perso il controllo del mezzo senza che Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alto Garda. La gita indi ieri, domenica 6 ottobre, è finita nel peggiore dei modi per due centauri (43 anni lui, 40 lei) coinvolti intorno alle 15 in un incidente mentre stavano viaggiando sulla Provinciale 84 da Drena diretti verso Dro.Il biker ha perso il controllo del mezzo senza che

Bresciatoday.it - Moto si schianta fuori strada, coppia soccorsa da due eliambulanze

