Medioriente, Sala: “Liliana Segre guida più importante per Milano” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Permettetemi un pensiero speciale anche da parte mia a Liliana Segre, perché vorrei dirti che, al di là dell’affetto tra di noi, tu sei una guida per me e peri milanesi, in questo momento direi la guida più importante per Milano”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in occasione dell’anniversario dell’attentato del 7 ottobre presso la sinagoga di Milano. Lapresse.it - Medioriente, Sala: “Liliana Segre guida più importante per Milano” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Permettetemi un pensiero speciale anche da parte mia a, perché vorrei dirti che, al di là dell’affetto tra di noi, tu sei unaper me e peri milanesi, in questo momento direi lapiùper”. Lo ha detto il sindaco diGiuseppe, in occasione dell’anniversario dell’attentato del 7 ottobre presso la sinagoga di

Medioriente, Sala: "Liliana Segre guida più importante per Milano" - Milano, 7 ott. (LaPresse) - “Permettetemi un pensiero speciale anche da parte mia a Liliana Segre, perché vorrei dirti che, al di là dell'affetto ... (stream24.ilsole24ore.com)

Il sindaco di Milano Sala a Liliana Segre: “Sei una guida per me e per tutti i milanesi” - Tributo d’affetto alla senatrice a vita del primo cittadino durante la cerimonia alla sinagoga. “L’antisemitismo non può trovare spazio, anche quando è mascherato da antisionismo” ... (ilgiorno.it)

Sala in Sinagoga: "Antisemitismo non ha spazio a Milano" - Il sindaco ha partecipato all'evento di commemorazione dell'eccidio del 7 ottobre in Sinagoga centrale. C'erano anche Liliana Segre (a cui Sala ha detto che "è la guida più importante per Milano"), Fo ... (milanotoday.it)