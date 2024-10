Lady Gaga: sale vuote per Joker e matrimonio senza invitati (Di lunedì 7 ottobre 2024) Life&People.it Sembra passata una vita da quel chiacchieratissimo red carpet, steso al Lido tra centinaia di fan adoranti, accorsi alla presentazione di Joker 2: Folie à deux. Era la 81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, la stessa kermesse che l’aveva vista debuttare assieme al compagno, Michael Polansky, con il solitario da otto carati in diamante a taglio ottagonale in bella vista, gioiello dal valore commerciale di oltre mezzo milione di dollari. Le ultimissime voci sul matrimonio di Lady Gaga non riescono tuttavia a scacciare le critiche incessanti che stanno funestando le prime settimane di uscita della nuovissima pellicola che la vede protagonista, assieme a Joaquin Phoenix, di un viaggio inaspettato e sgradito ai più. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Life&People.it Sembra passata una vita da quel chiacchieratissimo red carpet, steso al Lido tra centinaia di fan adoranti, accorsi alla presentazione di2: Folie à deux. Era la 81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, la stessa kermesse che l’aveva vista debuttare assieme al compagno, Michael Polansky, con il solitario da otto carati in diamante a taglio ottagonale in bella vista, gioiello dal valore commerciale di oltre mezzo milione di dollari. Le ultimissime voci suldinon riescono tuttavia a scacciare le critiche incessanti che stanno funestando le prime settimane di uscita della nuovissima pellicola che la vede protagonista, assieme a Joaquin Phoenix, di un viaggio inaspettato e sgradito ai più.

