Oggi anche le piccole attività, gli studi professionali e i negozi necessitano di soluzioni tecnologiche all'altezza per ottimizzare operatività e sicurezza. Tuttavia, trovare un giusto compromesso tra sostenibilità economica, necessità e qualità può essere una sfida. Per rispondere a queste esigenze, Planetel ha lanciato Smart Business, un pacchetto completo e personalizzabile che permette a tutte le realtà con massimo 3 postazioni di lavoro di accedere a un'offerta dedicata composta da connettività ultraveloce, linea telefonica e servizi avanzati di cyber security. Dettagli della nuova Smart Business di Planetel Un pacchetto integrato: connessione, telefonia e sicurezza informatica Connettività in fibra ottica per prestazioni elevate La connettività in Fibra ottica è al centro dell'offerta Smart Business.

Bergamonews.it - La nuova offerta Smart Business di Planetel

