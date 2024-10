Joker: Folie à Deux domina il Box Office ITALIA nel weekend (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il cinecomic Joker: Folie à Deux ha dominato senza problemi il Box Office ITALIA nel suo weekend d’esordio. Contrariamente a quanto accaduto nel resto del mondo, dove la parola “FLOP” è diventata quasi di dominio pubblico (qui il risultato al Box Office USA), l’esordio di Joker 2 in ITALIA è da considerare quasi trionfale. Secondo i dati offerti dal solito Cineguru, infatti, il film DC di Todd Phillps ha incassato nel weekend classico (giovedì-domenica) una cifra stimata di 3,87 milioni di dollari, che diventano 4,76 milioni se si considera il mercoledì della premiere. Il confronto col primo capitolo – uscito nello stesso periodo ma nel 2019 – risulta in forte calo, ma non per questo pessimo .. Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il cinecomichato senza problemi il Boxnel suod’esordio. Contrariamente a quanto accaduto nel resto del mondo, dove la parola “FLOP” è diventata quasi di dominio pubblico (qui il risultato al BoxUSA), l’esordio di2 inè da considerare quasi trionfale. Secondo i dati offerti dal solito Cineguru, infatti, il film DC di Todd Phillps ha incassato nelclassico (giovedì-domenica) una cifra stimata di 3,87 milioni di dollari, che diventano 4,76 milioni se si considera il mercoledì della premiere. Il confronto col primo capitolo – uscito nello stesso periodo ma nel 2019 – risulta in forte calo, ma non per questo pessimo ..

