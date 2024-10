Italia: Spalletti perde Kean (lombalgia), al suo posto Lucca (Di lunedì 7 ottobre 2024) FIRENZE – Kean, protagonista, nel bene e nel male (rigore sbagliato) contro il Milan, lascia la Nazionale. Problema? Una lombalgia. Al suo posto, Spalletti ha convocato Lucca. Ma andiamo per ordine. La Nazionale è tornata a lavorare a Coverciano e nel pomeriggio ha sostenuto la prima seduta di allenamento in vista delle gare di Uefa L'articolo Italia: Spalletti perde Kean (lombalgia), al suo posto Lucca proviene da Firenze Post. .com - Italia: Spalletti perde Kean (lombalgia), al suo posto Lucca Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) FIRENZE –, protagonista, nel bene e nel male (rigore sbagliato) contro il Milan, lascia la Nazionale. Problema? Una. Al suoha convocato. Ma andiamo per ordine. La Nazionale è tornata a lavorare a Coverciano e nel pomeriggio ha sostenuto la prima seduta di allenamento in vista delle gare di Uefa L'articolo), al suoproviene da Firenze Post.

Italia : stop Kean - mister Spalletti convoca Lucca - it per Adnkronos The post Italia: stop Kean, mister Spalletti convoca Lucca appeared first on seriea24. Le sue condizioni saranno valutate nel corso della mattinata dallo staff tecnico della Nazionale italiana. . In queste prime giornate, l’attaccante dell’Udinese infatti è andato a voto ben ... (Seriea24.it)

Infortunio Moise Kean - cambio in Nazionale : Spalletti convoca un nuovo bomber - La sua presenza per le sfide di Nations League è in forte dubbio. Per evitare di restare scoperto in attacco, in caso di forfait di Kean, Luciano Spalletti ha deciso di convocare anche Lorenzo Lucca che si aggregherà al resto dei compagni nel raduno di Coverciano nelle prossime ore. . L'articolo ... (Calcioweb.eu)

Italia : stop Kean - mister Spalletti convoca Lucca - L'attaccante della Fiorentina non al meglio, il CT ha chiamato in ritiro anche la punta dell'Udinese Problemi fisici per Moise Kean. Le sue condizioni saranno valutate nel corso della mattinata dallo staff tecnico della Nazionale italiana. L'attaccante della Fiorentina ha rimediato una ... (Sbircialanotizia.it)