Inter-news.it - Inzaghi: «Thuram? Ho sentito il dottore! L’Inter lotti su più fronti»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il tecnico delSimonericeve il premio “Manlio Scopigno” a Rieti e successivamente ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Aggiornamenti suARBITRI – Simonespezza una lancia a favore degli arbitri: «Dobbiamo tutti quanti aiutarli perché non è semplice e ci sono tanti episodi al limite difficile da valutare, per fortuna c’è il Var». TUTTI I– Poisi esprime sugli avversari e non solo: «Ci sono tante squadre che si sono rafforzate tantissimo e che vogliono contendere all’ultimo campionato vinto. Daremo tutti il massimo. Aldevi essere competitivo in tutte le competizioni, portano grande dispendio fisico ma è molto bello giocare su entrambi i».