Incendio nel cortile di officina: distrutti circa 400 pneumatici. "Aria irrespirabile" (Di lunedì 7 ottobre 2024) ORIA - L'intervento dei vigili del fuoco è durato oltre quattro ore. In molti si sono svegliati nel cuore della notte per il forte odore di bruciato. Nottata movimentata quella tra ieri e oggi, lunedì 7 ottobre, a Oria dove sono andate a fuoco centinaia di pneumatici accatastate nel piazzale di Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ORIA - L'intervento dei vigili del fuoco è durato oltre quattro ore. In molti si sono svegliati nel cuore della notte per il forte odore di bruciato. Nottata movimentata quella tra ieri e oggi, lunedì 7 ottobre, a Oria dove sono andate a fuoco centinaia diaccatastate nel piazzale di

