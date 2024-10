Il video che smaschera la confusione degli arbitri in Serie A: si contraddicono da soli sui rigori (Di lunedì 7 ottobre 2024) La valutazione degli arbitri sullo step on foot in Serie A fa discutere, soprattutto dopo l'episodio Kyriakopulos-Baldanzi in Monza-Roma. Emerge un video di Rocchi del passato che sembra contraddire la posizione di Gervasoni. Fanpage.it - Il video che smaschera la confusione degli arbitri in Serie A: si contraddicono da soli sui rigori Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La valutazionesullo step on foot inA fa discutere, soprattutto dopo l'episodio Kyriakopulos-Baldanzi in Monza-Roma. Emerge undi Rocchi del passato che sembra contraddire la posizione di Gervasoni.

Clamorosa protesta del Settebello contro gli arbitri delle Olimpiadi : girati di spalle durante l'inno – Video - Non solo: gli azzurri hanno giocato volutamente per quattro minuti in inferiorità numerica, con un giocatore che si è disinteressato sistematicamente dell'azione, rinunciando anche ad attaccare. Una protesta simbolica di quattro minuti, gli stessi che hanno costretto l'Italia della pallanuoto

L'oro maledetto e uno show contro gli arbitri che conquista il web : cosa è successo [VIDEO] - E di nuovo al video per la terza volta, ma stavolta il braccio, secondo l'arbitro tanto contestato, indica l'hongkonghese. La sfuriata di Cerioni contro l'arbitro coreano ha fatto il giro del web e del mondo. Una scena incredibile, con Filippo Macchi che tocca per ben tre

Scherma - cosa ha detto Cerioni agli arbitri : "Questa è una pazzia - you're crazy!" – VIDEO - Il DT Stefano Cerioni ha protestato vistosamente già alle prime due botte non assegnate al nostro portacolori, poi una volta che è stata sancita una sconfitta totalmente immeritata si è scatenato. Filippo Macchi ha subito un furto clamoroso alle Olimpiadi di Parigi 2024, vedendosi scippare una