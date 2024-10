Il danno oltre la beffa per il Milan: sconfitta e squalifica per … (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Milan ha subito un duro colpo al Franchi: 2-1 per la Fiorentina. oltre alla sconfitta, la situazione si complica per un motivo preciso Pianetamilan.it - Il danno oltre la beffa per il Milan: sconfitta e squalifica per … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilha subito un duro colpo al Franchi: 2-1 per la Fiorentina.alla, la situazione si complica per un motivo preciso

A Milano torna Chiostro in Fiera - con oltre 80 artigiani (e piante bellissime) - Informazioni L'ingresso alla manifestazione è. . Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, presso il Chiostro del Museo Diocesano Carlo Maria Martini a Milano torna Chiostro in Fiera, la tradizionale mostra mercato con oltre 80 gli artigiani provenienti da tutta Italia, nella sua versione ... (Milanotoday.it)

In un comune del Milanese oltre 300 violazioni del codice della strada su 357 controllati - Nei fine settimana 13-14, 20-21 e 27-28 settembre sono stati 11 gli operatori, tra ufficiali e agenti, che si sono concentrati sul controllo del territorio. . Per ogni serata sono stati. Anche a Bresso la polizia locale è stata impegnata nei controlli finanziati dalla Regione per il progetto ... (Milanotoday.it)

Primavera – Milan-Cesena 1-1 : i ragazzi di Guidi non vanno oltre il pari - Terminata da poco Milan-Cesena, 6^ giornata del campionato di Primavera 1: i ragazzi di Guidi non vanno oltre il pareggio. (Pianetamilan.it)