Grande Fratello, stasera un nuovo ingresso: una famosa showgirl, ex gieffina (Di lunedì 7 ottobre 2024) Secondo quanto ha anticipato Davide Maggio, nella settima puntata del Grande Fratello, in onda questa sera su Canale 5, ci sarà l'ingresso di una nota e amata showgirl.

"Stanotte lo faremo io e te". Grande Fratello - a Jessica la proposta più bella dal concorrente - Si fa sempre più interessante il Grande Fratello. Svelato cosa potrebbe accadere la prossima notte, dunque al termine dell'appuntamento con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Loro due si stanno avvicinando sempre più e c'è chi spera che possa nascere qualcosa di importante.

Grande Fratello - Iago Garcia vs Beatrice Luzzi : 'E' intelligente come la Strega di Macbeth" - . Sai come le tre streghe che stanno all'inizio. Non a caso, nelle scorse ore, la rossa, per i suoi interventi pungenti e provocatori, si è guadagnata l'appellativo di 'Strega di Macbeth' da Iago Garcia. "E' il suo lavoro, diciamocelo: sennò stava qui a ricamare l'uncinetto" ha risposto

Grande Fratello - Lorenzo scoppia in lacrime dopo un confronto - Al Grande Fratello, Lorenzo è scoppiato a piangere dopo aver avuto un confronto con alcuni coinquilini sul suo comportamento con Helena