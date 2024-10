361magazine.com - Grande Fratello, l’urgano Helena: “Tu stai giocando e basta”. Volano stracci

(Di lunedì 7 ottobre 2024), Lorenzo faccia a faccia con Shaila ed. Il botta e risposta in diretta nel corso della puntata, Lorenzo nel corso della diretta ha affrontato un confronto con Javier, Shaila ed infine. Il giovane modello dopo essersi invaghito di Shaila ha fatto breccia anche nel cuore di. Leggi anche: Jannik Sinner si sposa? La risposta del tennista Ecco cosa è emerso In diretta Lorenzo ascolta le nuove dichiarazioni di Shaila, e di conseguenza scatta un acceso confronto tra i due. Alfonso Signorini invita anchead intervenire: “Io non ti voglio più vedere. Dobbiamo finirla. Non sono così nervosa, però con lui devo esserlo. Per me è finita. Io pensavo che lui fosse sincero con me. Da me oggi è finita”. Lorenzo continua: “Ho sempre detto che i sentimenti non sono usciti. Mi sono preso a cuore pure la tua sofferenza”.