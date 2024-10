Donna trovata morta a Foiano, è omicidio. Fermato nella notte l’ex fidanzato della figlia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Foiano della Chiana (Arezzo), 7 ottobre 2024 – Svolta nelle indagini sulla morte di Letizia Girolami, la psicoterapeuta trovata morta in un campo a Foiano della Chiana con una vistosa ferita alla testa. nella notte i carabinieri hanno Fermato l’ex fidanzato della figlia, sospettato di essere l’autore del delitto. La Donna è stata rinvenuta con una vistosa ferita alla testa che gli investigatori attribuirebbero ad un oggetto contundente. La Donna, psicoterapeuta e psicologa spirituale, risiedeva da trent'anni in un casolare con il marito coetaneo, un pittore di origine canadese, mentre la figlia vive attualmente all’estero. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere intorno all'una della notte tra sabato e domenica. E’ stato proprio lui, il marito, ad avvertire la figlia del ritrovamento del corpo, la quale ha poi avvisato i militari. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)Chiana (Arezzo), 7 ottobre 2024 – Svolta nelle indagini sulla morte di Letizia Girolami, la psicoterapeutain un campo aChiana con una vistosa ferita alla testa.i carabinieri hanno, sospettato di essere l’autore del delitto. Laè stata rinvenuta con una vistosa ferita alla testa che gli investigatori attribuirebbero ad un oggetto contundente. La, psicoterapeuta e psicologa spirituale, risiedeva da trent'anni in un casolare con il marito coetaneo, un pittore di origine canadese, mentre lavive attualmente all’estero. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere intorno all'unatra sabato e domenica. E’ stato proprio lui, il marito, ad avvertire ladel ritrovamento del corpo, la quale ha poi avvisato i militari.

Letizia Girolami trovata morta in un campo nell'Aretino: fermata una persona, s'indaga per omicidio - Si tratterebbe dell'ex fidanzato della figlia. Una persona sarebbe stata fermata per la morte di Letizia Girolami, la 72enne romana scomparsa e ritrovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana, nell'Aretino, con una ferita alla testa. Le indagini, scattate dopo il ritrovamento del

Chi era Letizia Girolami, la psicologa romana trovata morta ad Arezzo con una ferita alla testa - Originaria di Roma, da anni ad Arezzo, Letizia Girolami era una psicoterapeuta e viveva con suo marito a Foiano della Chiana. Scomparsa sabato pomeriggio, è stata trovata morta con una ferita alla testa e si sospetta l'omicidio.

