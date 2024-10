Coppa Italia,. Correggio e Scandiano espugnano Lodi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per l’hockey su pista si è giocato il secondo turno di Coppa Italia di Serie A2 e Serie B. Per la A2, il Roller Scandiano ha perso a Modena 4 a 1, con gol di Stefani. La partita è stata la saga degli errori dei tiri diretti, nessun gol su 4 tentativi rossoblù e 3 gialloblù. Mister Mariotti ha schierato inizialmente Raveggi, Nicolò Busani, Stefani, Deinite e Roca. Esordio in Italia dell’argentino Santiago Herrero Meglioli, in campo anche Beato, Barbieri; a referto Riccardo Busani e Rinaldi. Nel girone B della Coppa Italia di B, la Minimotor Correggio ha espugnato la pista del Roller Lodi, vincendo per 6 a 5, 3 a 1 al riposo. Correggio di mister Granell (foto) con Federico Pedroni, Castiglioni (4 gol), Manuele Pedroni (1), Holban (1), Simonelli e Severi. Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per l’hockey su pista si è giocato il secondo turno didi Serie A2 e Serie B. Per la A2, il Rollerha perso a Modena 4 a 1, con gol di Stefani. La partita è stata la saga degli errori dei tiri diretti, nessun gol su 4 tentativi rossoblù e 3 gialloblù. Mister Mariotti ha schierato inizialmente Raveggi, Nicolò Busani, Stefani, Deinite e Roca. Esordio indell’argentino Santiago Herrero Meglioli, in campo anche Beato, Barbieri; a referto Riccardo Busani e Rinaldi. Nel girone B delladi B, la Minimotorha espugnato la pista del Roller, vincendo per 6 a 5, 3 a 1 al riposo.di mister Granell (foto) con Federico Pedroni, Castiglioni (4 gol), Manuele Pedroni (1), Holban (1), Simonelli e Severi.

