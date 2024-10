Comunità in lutto. Addio alla signora. Iole Capannacci (Di lunedì 7 ottobre 2024) lutto nella Comunità barghigiana. Nella notte di domenica è scomparsa la signora Iole Capannacci, la consorte del compianto imprenditore Guelfo Marcucci, venuto a mancare nel dicembre 2015. Con lui, con i figli Marialina, Paolo ed Andrea, è stata protagonista di una famiglia che ha scritto pagine importanti nella storia imprenditoriale e dello sviluppo economico dell’intera provincia di Lucca, dal dopoguerra in poi. La signora Iole era nata a Castelvecchio Pascoli il 21 settembre del 1931 e la sua vita, oltre ad essere dedicata alla sua famiglia, era stata legata profondamente all’insegnamento, professione svolta soprattutto a Viareggio nella zona del Terminetto; è stata una maestra elementare motivata e impegnata, ha insegnato a generazioni di ragazzi lasciando un ricordo indelebile in ognuno di loro. (Di lunedì 7 ottobre 2024)nellabarghigiana. Nella notte di domenica è scomparsa la, la consorte del compianto imprenditore Guelfo Marcucci, venuto a mancare nel dicembre 2015. Con lui, con i figli Marialina, Paolo ed Andrea, è stata protagonista di una famiglia che ha scritto pagine importanti nella storia imprenditoriale e dello sviluppo economico dell’intera provincia di Lucca, dal dopoguerra in poi. Laera nata a Castelvecchio Pascoli il 21 settembre del 1931 e la sua vita, oltre ad essere dedicatasua famiglia, era stata legata profondamente all’insegnamento, professione svolta soprattutto a Viareggio nella zona del Terminetto; è stata una maestra elementare motivata e impegnata, ha insegnato a generazioni di ragazzi lasciando un ricordo indelebile in ognuno di loro. (Lanazione.it)

Lanazione.it - Comunità in lutto. Addio alla signora. Iole Capannacci

