Club Arezzo Channel la prima Giornata del Campionato Regionale Serie C

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Buona partenza per i nero amaranto che si aggiudicano il primo incontro delper 3-0 con Foiano al Maccagnolo. Gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Salvi Opposto, Conti e Nandesi Luca schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Buon inizio del Match per i nero amaranto che tengono un buon ritmo in cambio palla, gli ospiti però non si fanno impensierire e rispondono palla su palla trovando anche un allungo sul finale del set e vanno in vantaggio per 22-20. I ragazzi guidati da Coach Morelli grazie ad un ottimo turno in battuta di Nandesi recuperano lo strappo e chiudono il set per 25-23.