Ciclismo: allerta maltempo, Tre Valli Varesine a rischio cancellazione (Di lunedì 7 ottobre 2024) allerta maltempo in Italia nella giornata di domani, martedì 8 ottobre. La Tre Valli Varesine, corsa che dovrebbe chiudere il Trittico Lombardo dopo Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi, è a rischio rinvio a causa dell’incognita climatica che grava in particolare sulla Lombardia. allerta rossa con 150-200 millimetri di pioggia previsti con Varese che sarebbe una delle zone maggiormente interessate. Se le previsioni dovessero avverarsi la Tre Valli non si potrebbe correre. Ciclismo: allerta maltempo, Tre Valli Varesine a rischio cancellazione SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)in Italia nella giornata di domani, martedì 8 ottobre. La Tre, corsa che dovrebbe chiudere il Trittico Lombardo dopo Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi, è arinvio a causa dell’incognita climatica che grava in particolare sulla Lombardia.rossa con 150-200 millimetri di pioggia previsti con Varese che sarebbe una delle zone maggiormente interessate. Se le previsioni dovessero avverarsi la Trenon si potrebbe correre., TreSportFace.

Maltempo : allerta gialla per rischio alluvioni e vento. Su Lunigiana - Garfagnana - valli del Serchio - Bisenzio e Ombrone - . Nuova allerta meteo di ‘codice giallo’ sulla Toscana, in particolare sulla Lunigiana, sulla Garfagnana, sulle valli del Serchio, del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese e del Reno, sulla Romagna toscana e sull’Etruria (sia costa che interno) per domani, venerdì 27 settembre L'articolo Maltempo: ... (Firenzepost.it)

Emergenza maltempo - la mappa delle fragilità : “Rischio alto nelle valli romagnole - non è sufficiente pulire i fiumi” - Dobbiamo ricordarci che il pericolo alluvioni non sarà mai assente”. Quanti? “Cinque, 10 o 20 milioni non sono sufficienti. Non è come in Emilia, ad esempio a Reggio, dove tra città e collina c’è la pianura. Ci dica. Quali gli interventi prioritari? “La pulizia dei fiumi va bene, ma non basta. ... (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo - ancora disagi : frane nelle valli. Avanti con la bonifica in città - Foto e video - LA SITUAZIONE. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno lavorato dalle prime ore della mattinata di giovedì 12, in città e provincia. Ancora frane e allagamenti. Smaltito il traffico che ha paralizzato la Val Seriana. (Ecodibergamo.it)