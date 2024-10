Capitale europea dello Sport: accordo tra Comune, Città Metropolitana e Sport e Salute. Manfredi: “Sinergia per infrastrutture” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Comune e Città Metropolitana di Napoli avviano una collaborazione con Sport e Salute, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia. La convenzione quadro stipulata ha l’obiettivo di creare una Sinergia in vista della realizzazione di attività legate a Napoli Capitale europea dello Sport 2026, ma ha una portata più ampia e un orizzonte più lungo avendo durata triennale. Tra gli scopi indicati nell’accordo rientrano, tra l’altro, anche l’attuazione di programmi di istruzione e formazione con focus su benessere, Salute e stili di vita, di campagne per la promozione dell’attività fisica, motoria e Sportiva e di progetti finalizzati all’inclusione e allo sviluppo sociale attraverso lo Sport. La pianificazione è affidata ad un comitato di coordinamento nel quale sono rappresentati i due enti e la società. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)di Napoli avviano una collaborazione con, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia. La convenzione quadro stipulata ha l’obiettivo di creare unain vista della realizzazione di attività legate a Napoli2026, ma ha una portata più ampia e un orizzonte più lungo avendo durata triennale. Tra gli scopi indicati nell’rientrano, tra l’altro, anche l’attuazione di programmi di istruzione e formazione con focus su benessere,e stili di vita, di campagne per la promozione dell’attività fisica, motoria eiva e di progetti finalizzati all’inclusione e allo sviluppo sociale attraverso lo. La pianificazione è affidata ad un comitato di coordinamento nel quale sono rappresentati i due enti e la società.

Porcia - La Risorgiva apre uno sportello per ascoltare i cittadini - La Lista Civica La Risorgiva annuncia l'apertura di un nuovo sportello dedicato ai cittadini presso la propria sede in Via Marconi 37 a Porcia. A partire da mercoledì 9 ottobre, ogni settimana, dalle 17:30 alle 19:00, i consiglieri comunali e i rappresentanti della Lista Civica saranno a... (Pordenonetoday.it)

Sciopero Nazionale dei Trasporti Pubblici il 5 Ottobre : Disagi in Molte Città - ma Milano Evita lo Stop - Questa decisione è stata presa anche in considerazione dell’intenzione del prefetto di Milano di precettare lo sciopero, in particolare durante la fascia serale, al fine di garantire la mobilità dei tifosi per la partita di Serie A tra Inter e Torino, prevista allo stadio San Siro. Tuttavia, sono ... (Thesocialpost.it)

Scoprire la pallamano e i suoi valori : pomeriggio di sport per bambini all'Outelt Village di Città Sant'Angelo - Una giornata di sport riservata ai bambini e le bambine tra i 5 e gli 11 anni al Città Sant’Angelo Outlet Village per scoprire la pallamano. L’appuntamento è dalle 16 alle 19 di sabato 5 ottobre con le associazioni sportive asd Polisportiva Città Sant’Angelo e asd Pallamano Silvi. Ad attenderli... (Ilpescara.it)