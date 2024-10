Camila Giorgi a Verissimo: “Stufa del tennis, non sono scappata” (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Mi ero stancata di questa vita, non sono scappata”. Camila Giorgi, 32 anni, a Verissimo racconta il ‘misterioso’ addio al tennis. L’addio risale a maggio, con quella che alcuni media hanno definito una ‘fuga’. Nessuna traccia dell’atleta, un ritiro senza un annuncio ufficiale. “Avevo pianificato il mio ritiro, era tutto pronto per l’annuncio. sono stata cancellata delle liste dell’antidoping, i fans hanno cominciato a parlare dell’argomento. La notizia è uscita e hanno detto che ero sparita, ma non era vero”. “Io non scappo mai: il problema forse è che non parlo tanto. Da anni volevo smettere, volevo chiudere con il tennis. Già in passato era capitato di abbandonare il tennis per qualche mese. Poi tornavo ai campi per allenarmi: stavolta, no. Il tennis mi piace ancora adesso, ma non ce la facevo più a reggere lo sforzo fisico e mentale tra viaggi e pressione. (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Mi ero stancata di questa vita, non”., 32 anni, aracconta il ‘misterioso’ addio al. L’addio risale a maggio, con quella che alcuni media hanno definito una ‘fuga’. Nessuna traccia dell’atleta, un ritiro senza un annuncio ufficiale. “Avevo pianificato il mio ritiro, era tutto pronto per l’annuncio.stata cancellata delle liste dell’antidoping, i fans hanno cominciato a parlare dell’argomento. La notizia è uscita e hanno detto che ero sparita, ma non era vero”. “Io non scappo mai: il problema forse è che non parlo tanto. Da anni volevo smettere, volevo chiudere con il. Già in passato era capitato di abbandonare ilper qualche mese. Poi tornavo ai campi per allenarmi: stavolta, no. Ilmi piace ancora adesso, ma non ce la facevo più a reggere lo sforzo fisico e mentale tra viaggi e pressione. (.com)

