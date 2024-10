BolognaFiere, ricavi da record. Resta al top del settore in Italia (Di lunedì 7 ottobre 2024) IL GRUPPO BolognaFiere grida al record, grazie a un fatturato su base semestrale senza precedenti. E un margine operativo lordo (Ebitda) di 35,8 milioni di euro – il 23% dei ricavi del periodo –, in crescita di oltre il 25% rispetto al primo semestre 2023 (+7,2 milioni). Il consiglio di amministrazione di BolognaFiere, società quotata sul segmento Professional del mercato Euronext Growth Italia della Borsa Italiana, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata. Il gruppo chiude i primi sei mesi del 2024 con un fatturato superiore a 153 milioni di euro, in crescita rispetto allo stesso periodo dell’ultimo anno (quando il dato segnava 139 milioni), grazie in particolare alla crescita nell’ambito ‘allestimenti & architecture’. (Di lunedì 7 ottobre 2024) IL GRUPPOgrida al, grazie a un fatturato su base semestrale senza precedenti. E un margine operativo lordo (Ebitda) di 35,8 milioni di euro – il 23% deidel periodo –, in crescita di oltre il 25% rispetto al primo semestre 2023 (+7,2 milioni). Il consiglio di amministrazione di, società quotata sul segmento Professional del mercato Euronext Growthdella Borsana, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata. Il gruppo chiude i primi sei mesi del 2024 con un fatturato superiore a 153 milioni di euro, in crescita rispetto allo stesso periodo dell’ultimo anno (quando il dato segnava 139 milioni), grazie in particolare alla crescita nell’ambito ‘allestimenti & architecture’. (Quotidiano.net)

Quotidiano.net - BolognaFiere, ricavi da record. Resta al top del settore in Italia

bolognafiere, ricavi da record. Resta al top del settore in Italia - bolognafiere registra un record di fatturato nel primo semestre 2024, con un Ebitda di 35,8 milioni di euro e una crescita significativa rispetto all'anno precedente. Il gruppo conferma la sua leaders ...(quotidiano.net)

A Bologna non solo mortadella, torna il festival del tortellino e parla (anche) inglese - Domenica alle 11.30 apre la kermesse a Palazzo Re Enzo: 20 interpretazioni diverse del famoso piatto del territorio ...(corrieredibologna.corriere.it)

Fiera di Bologna, semestrale da record: «Ma la città ci sostenga di più. L’overtourism? Non esiste» - Molti a dire il vero lamentano che, al di là della Fiera, le presenze in città sono pure troppe. «L’overtourism? Per me non esiste. Forse c’è un po’ di caos solo in due strade ma fuori da piazza ...(corrieredibologna.corriere.it)