Inter-news.it - Biasin: «Inter ci ha abituato bene. Lautaro Martinez non un problema»

(Di lunedì 7 ottobre 2024)non mette in discussione, e sul momento dell’esprime una sua opinione. Il giornalista tifoso nerazzurro ne ha parlato durante Pressing su “Canale 5”. TRASCINATORE – Fabrizionon ha dubbi riguardo la forza del capitano: «qualche settimana fa, in maniera molto onesta ha manifestato i suoi dubbi rispetto le prestazioni, però sta facendo vedere che messo in condizioni di segnare non ha grossi problemi. Non ha fatto una brutta partita, anche quest’anno sono sicuri che terminerà la stagione con numeri uguali o superiore rispetto la scorsa stagione, perché ogni anno fa così. È già nella top 10 classifica marcatori di ogni tempo. È un super capitano, trascinatore, un giocatore assolutamente superiore».