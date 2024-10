Liberoquotidiano.it - **Autonomia: Calderoli, 'trasferimento funzioni Lep solo con risorse aggiuntive necessarie'**

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "La legge sull'autonomia differenziata, coerentemente con il suo contenuto essenzialmente procedurale, non stanzia direttamentefinanziarieper il finanziamento dei Lep. Non per questo esclude la necessità di, tanto è vero che espressamente prevede che, qualora dalla determinazione dei Lep derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ildellepossa intervenire'successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento dellefinanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali'". Lo ha assicurato il ministro per gli Affari regionali, Roberto, intervenendo alla Camera in occasione della discussione della mozione sull'autonomia differenziata presentata dal capogruppo del Movimento 5 stelle, Francesco Silvestri.