Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi 7 ottobre

(Di lunedì 7 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 7André prende la decisione definitiva di trasferirsi in Sudafrica per stare vicino a suo figlio Simon. Werner spera ancora che suo fratello cambi idea, ma durante la festa d’addio organizzata da Hildegard e Alfons, realizza che deve accettare la sua partenza. Intanto, Alexandra e Markus cercano di allontanare Eleni da Leander, mandandola in un viaggio d’affari con Christoph. (Zon.it)