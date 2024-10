Anche a Forlì si celebra la 74esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 13 ottobre si celebrerà la 74esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro - istituzionalizzata nel 1998 su richiesta dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro - con il Patrocinio della Rai che ha inteso garantire il pieno sostegno di tutte Forlitoday.it - Anche a Forlì si celebra la 74esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 13 ottobre si celebrerà laper lesul- istituzionalizzata nel 1998 su richiesta dell'Associazionefra Lavoratori Mutilati e Invalidi del- con il Patrocinio della Rai che ha inteso garantire il pieno sostegno di tutte

Festival Nazionale dell'Economia Civile - Bellucci (Viceministro lavoro e welfare) : «Su non autosufficienza una riforma epocale» - it . Il FNEC è promosso da Federcasse (l'Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) e da Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti), con il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Assicooper, Coopersystem, ... (Liberoquotidiano.it)

Festival Nazionale dell'Economia Civile - Bellucci (Viceministro lavoro e welfare) : «Su non autosufficienza una riforma epocale» - adnkronos. Col passare del tempo è diventata sempre più un'impresa chiamata al fianco dello stato al verificarsi di fenomeni di portata significativa. La Viceministro Bellucci ha dichiarato: «Vogliamo cambiare il paradigma delle politiche sociali, non più da intendere semplicemente come ... (Liberoquotidiano.it)

Israele - attacchi aerei sul Libano : la preoccupazione della comunità internazionale. Usa : al lavoro per de-escalation - Secondo i media, una de-escalation resta tuttavia un’opzione sul tavolo del governo di Tel Aviv. 600 strutture di Hezbollah. La prospettiva di un allargamento del fronte preoccupa anche l’Unione Europea: “Siamo sull’orlo di una guerra totale”, ha commentato il capo della diplomazia europea Josep ... (Quotidiano.net)